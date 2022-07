Facebook sta testando la possibilità di consentire a ogni utente di avere fino a 5 profili diversi: ecco tutti i dettagli.

Sono in arrivo grandi novità per gli utenti di Facebook. Il famosissimo social network, infatti, cambierà le proprie regole consentendo a ogni utente di avere più profili. Con un solo account sarà dunque possibile arrivare ad avere fino a 5 profili differenti. La decisione è stata presa in modo da attirare un maggior numero di persone e portare soprattutto a una crescita degli utenti. Vediamo allora tutto quello che si conosce in merito a questa novità

Su Facebook si potranno avere più profili per utente

Pc smartphone social emoji like

Facebook sta testando una grande novità che, se verrà confermata, consentirà a ogni account di avere fino a 5 profili diversi. Questa possibilità lascia stupiti un po’ tutti dal momento che si tratta di quasi una contraddizione rispetto ai punti cardine delle politiche della piattaforma. Fino ad oggi difatti ogni account doveva corrispondere a un utente in carne ed ossa.

L’idea è nata perché c’è la necessità di reinnestare una crescita degli utenti che, ora, stanno diminuendo. Grazie a questa nuova possibilità, secondo il portavoce Leonard Lam a Cnn Business, gli utenti si potranno “cucire su misura la propria esperienza in base agli interessi e alle relazioni”.

Fino a 5 profili per utente: la novità di Facebook

Nonostante si tratti per ora di un’opzione in fase di test, si conoscono alcuni dettagli in merito a questa novità. L’account principale rimarrà sempre uno solo, ma a questo si potranno collegare 5 differenti profili. Ogni profilo sarà come una diversa identità e consentirà di frequentare gli spazi della piattaforma come se fossero gruppi.

Gli utenti, dunque, potranno creare profili che avranno feed separati e in ognuno di essi interagiranno con persone diverse. Ogni profilo avrà quindi uno scopo differente: sarà possibile gestire famiglia, amici, hobby, lavoro e tutto quello che si vuole in modo separato.

Secondo le prime rivelazioni, gli account saranno comunque soggetti a regole della community.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG