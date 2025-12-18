INPS, svolta digitale per i cittadini: arriva il nuovo servizio che cambia l’assistenza

Con un comunicato ufficiale, l’INPS annuncia l’avvio di un nuovo servizio pensato per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Con un comunicato ufficiale, l‘INPS ha annunciato l’avvio di un progetto pensato per rendere più semplice e veloce l’accesso alle proprie prestazioni, puntando su una modalità innovativa già operativa in diverse sedi selezionate. Tale decisione fa parte, nello specifico, di un percorso di modernizzazione dell’ente, che ha come obiettivo quello di rispondere alle varie esigenze degli utenti. Scopriamo, dunque, insieme in cosa consiste.

Un nuovo modo di entrare in contatto con l’INPS

Nei fatti, l’INPS ha presentato il servizio di videochiamata, concepito per consentire ai cittadini di ricevere assistenza senza doversi recare fisicamente agli sportelli.

Attraverso il collegamento da remoto, è possibile dialogare direttamente con un funzionario dell’INPS utilizzando strumenti ormai di uso quotidiano come computer, tablet e smartphone, dotati di connessione internet e videocamera.

ragazza computer portatile

La videochiamata offre un livello di interazione più completo rispetto al contatto telefonico tradizionale, in quanto permette di instaurare un dialogo visivo che facilita la comprensione reciproca.

Ogni appuntamento ha una durata standard di venti minuti, tempo ritenuto sufficiente per affrontare le principali richieste. In caso di necessità, il funzionario può valutare un’estensione della durata del collegamento oppure concordare un nuovo appuntamento.

Prenotazioni, documenti e assistenza personalizzata

Gli utenti sono messi in contatto con personale specializzato in base alla materia di interesse, che si tratti di pensioni, sostegni al reddito, invalidità civile e altre prestazioni.

Durante la sessione è possibile inviare documenti in modo sicuro: i file inviati sono immediatamente protocollati, assumendo piena validità ufficiale. A supporto del dialogo, è disponibile anche una chat integrata che consente di comunicare per iscritto.

Il servizio di videochiamata è attivo presso sportelli dedicati nelle sedi coinvolte. Per conoscere l’elenco aggiornato e i giorni di disponibilità del servizio, è necessario consultare le informazioni pubblicate sul portale INPS.

Si può usare il servizio solo tramite prenotazione, effettuabile online nell’area personale MyINPS, attraverso l’app INPS Mobile oppure tramite il Contact Center. All’orario stabilito, compare il link per avviare la videochiamata direttamente nell’area riservata dell’utente, il quale non deve installare software specifici.