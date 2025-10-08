Giulia De Lellis ha partorito: la replica con una foto “sospetta” insieme a Tony Effe

Giulia De Lellis è diventata mamma? Sui social spunta l’indiscrezione bomba dagli esperti di gossip, ma ancora nessun annuncio.

Giulia De Lellis è diventata mamma? Nelle ultime ore sui social hanno iniziato a circolare indiscrezioni bomba lanciate da esperti di gossip come Alessandro Rosica e Amedeo Venza, ma quanto c’è di vero? Secondo quanto riportato, la figlia dell’influencer e del trapper Tony Effe sarebbe nata all’ospedale Gemelli di Roma, ma la coppia avrebbe scelto di mantenere il massimo riserbo. Nessuna conferma ufficiale, è una storie su Instagram che fa discutere.

Giulia De Lellis, la voce che scuote il web

Rosica ha raccontato che, nelle ultime settimane, la De Lellis avrebbe pubblicato sui social storie in cui mostrava ancora il pancione, ma si tratterebbe di contenuti preregistrati. Una strategia, secondo lui, pensata per depistare i fan in attesa dell’annuncio ufficiale.

“Giulia e Tony volevano gestire la notizia a modo loro, forse per vendere l’esclusiva a un giornale” ha rivelato l’esperto di gossip.

La notizia è stata condivisa anche da Amedeo Venza che ha pubblicato un post su Instagram.

La nuova foto su Instagram con Tony Effe

Nella serata di ieri e anche questa mattina, il profilo Instagram di Giulia De Lellis è risultato attivo, alimentando dubbi e curiosità riguardo alle voci che la vorrebbero già diventata mamma. In particolare, questa mattina è stata pubblicata una foto insieme a Tony Effe, con il pancione ben in vista, accompagnata dalla didascalia ironica: “Quanti monitoraggi può fare un essere umano al massimo? Chiediamo per un’amichetta.” Una frase che ha il sapore di depistaggio.

Ma viene spontaneo chiedersi: questi post sono tutti programmati? Si tratta forse di una risposta indiretta alle polemiche nate dopo il parto di Alessandra Amoroso? Per ora non resta che attendere comunicazioni ufficiali.