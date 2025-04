Vi ricordate di Karim Capuano? Attore ed ex tronista di “Uomini e Donne” coinvolto in un gravissimo incidente.

Attimi di paura e angoscia per un volto molto conosciuto dal pubblico televisivo, divenuto famoso come tronista di “Uomini e Donne” e successivamente entrato mondo dello spettacolo come attore. L’uomo è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale che ha cambiato radicalmente il corso della sua esistenza. Solo qualche tempo fa ha deciso di raccontare cosa è successo. Vi ricordate di Karim Capuano?

Terribile incidente per l’attore ed ex tronista di “Uomini e Donne”

A febbraio 2020, come riportato da Tgcom24, Karim Capuano è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso dove ha condiviso per la prima volta la tragica esperienza. Durante il coma, entrato in seguito all’incidente del 2012, ha vissuto qualcosa che lui stesso ha definito inspiegabile: “Ero con Gesù su una nuvola e lui mi imboccava. Ero in coma irreversibile, l’encefalogramma era piatto. Non c’era attività cerebrale. Non potevo sognare né avere nessun tipo di sensazioni“.

Le sue condizioni erano gravissime, e i medici avevano diagnosticato un coma irreversibile. Tuttavia, dopo 32 giorni, qualcosa è cambiato: il coma è diventato reversibile, sorprendendo tutti.

L’esperienza durante il coma

Karim Capuano ha continuato il suo racconto: “Sentivo qualcuno vicino a me che mi imboccava ed ero sicuro fosse Gesù, mi sentivo in pace“. Un dettaglio che ha sottolineato più volte durante l’intervista a “Pomeriggio 5” da Barbara D’Urso.

“Ci sono cose che non si riescono a spiegare, ma con questo non voglio andare contro a nessuno. Credo che la mia anima o la mia energia abbia lasciato il mio corpo e sia andata in una situazione parallela“, ha concluso. Al suo risveglio, ha raccontato di aver percepito per lungo tempo un profumo di fiori, come a ricordare quell’esperienza che a suo dire l’ha cambiato positivamente.