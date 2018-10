Ilary Blasi, gaffe al GF Vip? Stavolta avrebbe perso…

I telespettatori del GF Vip hanno notato l’assenza sull’occhio destro di Ilary Blasi di mascara e ciglia finte presenti sull’altro. Effetto ottico o errore?

Un effetto ottico? Un errore di make-up? I telespettatori si dividono, ma molti sono quelli che nel corso della diretta dell’ultimo Grande Fratello Vip si sono accorti che qualcosa nel trucco di Ilary Blasi non andava. Tante le segnalazioni riguardanti il fatto che la conduttrice avrebbe avuto solo un occhio truccato, con tanto di ciglia finte, e non due come la normalità richiederebbe. Il particolare riguarda proprio le ciglia finte, ultimo “accessorio” ma importante: anche perché l’occhio sinistro di Ilary, il più a vista, sembrava a posto, non il destro.

Tempestiva è arrivata la replica: fonti vicine al reality hanno parlato di un effetto dovuto alle luci dello studio, che quindi avrebbe come messo in ombra l’occhio destro della presentatrice.

Ilary Blasi: al Grande Fratello Vip col trucco… fuoriposto

Durante la serata del Grande Fratello si sono rincorsi messaggi social come questo: “Amica mi scrive per farmi notare che Ilary nell’occhio alla nostra sinistra ha dimenticato di mettere mascara e ciglia finte“, scrive un utente su Twitter.

Insomma, talmente tanto pronunciati mascara e ciglia finte nell’occhio sinistro, da far notare immediatamente la presunta mancanza nell’altro. Un particolare che non è sfuggito non solo a chi da casa stava guardando il Grande Fratello Vip 3, ma evidentemente anche alla produzione o allo staff, visto che nel corso della diretta il problema è sembrato poi sparire.

Ilary Blasi, la parrucca il primo “caso” al GF Vip

Si parla tanto del reality non tanto per i concorrenti, visto che rispetto all’ultima edizione lo show non decolla, ma molto di più per la sua timoniera. Prima il caso della parrucca, che Ilary Blasi ha ammesso di indossare, poi il caso Corona e la lite tra l’ex re dei paparazzi e la signora Totti, ora il trucco e le ciglia finte.

E se c’è tempo per questi particolari forse il reality dovrebbe pensare a qualcosa di più per rilanciarsi.