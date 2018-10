In queste ore sta facendo il giro del web la notizia che il prossimo tronista a Uomini e Donne sarà Andrea Cerioli, volto già noto ai fan del programma.

Il sito Davidemaggio.it fa sapere che il nuovo tronista a Uomini e Donne sarà Andrea Cerioli, ex concorrente di Temptation Island Vip nonché ex volto proprio di Uomini e Donne, dove era stato corteggiato da Valentina Rapisarda e Sharon Bergonzi. L’altro tronista di Uomini e Donne sarà nientemeno che Ivan Gonzalez, ex concorrente di Temptation Island Vip che ha conquistato il cuore di Valeria Marini, salvo poi dichiarare che la loro sarebbe soltanto una splendida amicizia.

Andrea Cerioli nuovo tronista a Uomini e Donne

In passato Cerioli si era già seduto sul trono del dating show di Maria De Filippi, e aveva iniziato una liason con la corteggiatrice Valentina Rapisarda, terminata dopo un periodo di convivenza. Secondo indiscrezioni in queste ore proprio Valentina Rapisarda avrebbe preso la parola in merito al nuovo trono di Andrea Cerioli, e su Instagram avrebbe detto ai suoi fan:

“L’unica cosa che dico, e poi chiudo perché è una cosa che non compete me, è che sono felice per l’altra persona (ovvero Andrea, ndr) perché era quello che voleva.”

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez siederanno al trono di Uomini e Donne?

Quest’estate Andrea Cerioli aveva fatto parlare molto di sé i fan di Instagram per via della sua partecipazione a Temptation Island Vip, dove era quasi scoccata la scintilla con Alessandra Sgolastra, che per lui aveva messo in dubbio il rapporto col fidanzato Andrea Zenga.

Dopo l’abbandono di Mara Fasone si è parlato anche della possibilità che sul trono giunga anche un altro volto ben noto ai telespettatori di Temptation Island Vip: si tratterebbe dell’influencer spagnolo Ivan Gonzalez, che proprio quest’estate si sarebbe reso protagonista di un flirt con la showgirl Valeria Marini, salvo poi dichiarare che la loro sarebbe soltanto un’amicizia.

