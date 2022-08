Non si placano i rumors sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Le ultime parlano di una nuova fiamma per la conduttrice…

Resterà senza dubbio la notizia dell’estate, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e siamo sicuri se ne continuerà a parlare ancora tanto a lungo. Anche perché, ogni giorno che passa, arrivano nuove indiscrezioni e rumors. L’ultimo vorrebbe la conduttrice avere come nuova fiamma un amico dell’ex capitano della Roma…

Ilary Blasi, l’ultima indiscrezione sulla nuova fiamma

Ilary Blasi

Come anticipato, continuano le indiscrezioni sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo l’ultimo rumor che sta trapelando in queste ore, la conduttrice avrebbe perso la testa per un amico dell’ex marito.

Se da una parte l’ex capitano della Roma si vede e viene pizzicato sempre più spesso in compagnia di Noemi Bocchi, ecco che dall’altra parte anche la presentatrice non sarebbe da meno, sebbene nessuna indiscrezione sia stata confermata da “prove”.

Secondo il settimanale Nuovo, le cui parole sono riprese da Biccy, la conduttrice starebbe uscendo con un amico dell’ex marito. Si tratterebbe di uomo che Ilary incontrava durante le sue trasferte a Milano per le registrazioni de L’Isola dei Famosi, lontano dai riflettori.

“In questi giorni Francesco Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica. Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”, si legge sul media.

Insomma, non resta che attendere ancora qualche tempo per capire se tali rumors verranno confermati o meno.

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice al mare:

