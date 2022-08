Curioso siparietto tra Loredana Bertè e una sua fan. L’incontro sul tremo è troppo emozionante: le immagini condivise sui social.

Cosa si prova quando ci si trova davanti al proprio idolo o, in questo caso, alla propria cantante preferita? Chiedere a questa giovane lavoratrice del Frecciarossa Milano-Pescara che si è trovata a scambiare video, foto e abbracci con Loredana Bertè. La donna, visibilmente emozionata, ha dovuto fare i conti con le lacrime e anche con la “poca aria” dovuta alla forte concitazione del momento.

Loredana Bertè e il video con la sua fan

LOREDANA BERTE’

L’emozione non ha voce e lo sa bene questa ragazza che ha dovuto fare i conti con un incontro davvero inaspettato. Parliamo di quanto accaduto alla responsabile del bar del Frecciarossa Milano-Pescara diventata famosa per il video condiviso nientemeno che da Loredana Bertè sui suoi social. La cantante stava viaggiando in direzione Roseto degli Abruzzi per la prima tappa del suo tour estivo andata in scena nelle scorse ore e si è trovata a tu per tu con una sua grande ammiratrice.

A raccontare nel dettaglio ogni particolarità di tale incontro è stata la stessa artista con un post su Instagram nel quale ha spiegato come, con il treno in ritardo, la responsabile del bar si era avvicinata per scusarsi dell’inconveniente con i passeggeri e ha fatto visita alle varie carrozze per offrire ai passeggeri qualcosa da bere. In una di queste era seduta appunto la Bertè.

La donna mai si sarebbe aspettata di incontrare la sua cantante preferita. Da qui l’emozionante incontro fatto di poche parole, molta emozione e tantissime lacrime: “Pazzesco, scusami non ci riesco”, ha detto la donna che non riusciva a parlare.

A quel punto è stata la cantante a prendere in mano la situazione e spiegare: “Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremando perché non sapeva di incontrarmi. Mi dispiace perché è molto scossa. Adesso stai vicino a me, basta piangere. C’è una fila pazzesca (nel corridoio del treno, ndr), adesso ci menano”.

Successivamente, nella didascalia del filmato pubblicato, la Bertè ha anche aggiunto: “Mentre viaggiavamo su un Frecciarossa da Milano a Pescara per arrivare alla prima tappa del mio tour estivo a Roseto degli Abruzzi, chiedo alla mia manager di prendermi un toast al bar. Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 min, non era dotato nè di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà nè di piatti nè di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e…trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all’istante”.

Di seguito il video condiviso dalla cantante con un post su Instagram:

