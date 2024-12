Ilary Blasi e Bastian Muller si godono una vacanza romantica sulla neve a St Moritz insieme a Chanel Totti.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller prosegue a gonfie vele dopo il romantico anniversario trascorso a New York, luogo in cui si sono innamorati.

La conduttrice e l’imprenditore tedesco preferiscono mantenere la loro relazione lontano dai riflettori, ma non rinunciano a condividere con i fan alcuni scatti dei loro momenti insieme. In più, i due sono stati paparazzati durante una vacanza romantica a Saint Moritz, insieme a Chanel Totti, la figlia maggiore di Ilary Blasi. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Ilary Blasi e Bastian Muller: una vacanza in montagna con Chanel

Saint Moritz è una delle destinazioni invernali preferite da Ilary Blasi e dalle sue figlie, che spesso si rifugiano nella località svizzera per godere della tranquillità e del relax che offre.

Questa volta, però, oltre a Ilary e Chanel, c’era anche Bastian Muller, che, pur non essendo spesso presente sui social, è sempre al fianco della conduttrice nelle sue fughe romantiche e familiari.

Pur non apparendo nelle foto pubblicate da Ilary, Bastian si è improvvisato fotografo per immortalare la “serata tra donne”.

Oltre a Chanel Totti, insieme alla coppia c’erano anche alcune amiche speciali della conduttrice televisiva.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi: una serata speciale

La vacanza a Saint Moritz è stata anche l’occasione per Ilary Blasi di trascorrere del tempo con l’amica Michelle Hunziker, che si è unita al gruppo per una serata speciale al locale Billionaire. Dopo aver passato qualche giorno a rilassarsi in un lussuoso hotel, Ilary, Michelle, Chanel e le loro amiche hanno cenato e ballato fino a tarda notte.

Intanto a Roma Francesco Totti è alle prese con una situazione molto meno rilassante: Ilary lo ha accusato di abbandono di minore. Come si evolverà la spinosa questione? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.