Ilary Blasi si è mostrata in auto per le vie di Roma. Nulla di strano, se non fosse che a guidare era suo figlio Cristian, di 14 anni…

“Porta in giro la vecchia”, ha scritto ironica Ilary Blasi nelle sue stories via social mostrandosi in auto, seduta al fianco di suo figlio Cristian (alla guida). La showgirl è stata travolta da un’ondata di domande visto che Cristian ha solamente 14 anni, e quindi di certo non può guidare un’auto. L’adolescente, primogenito di Totti e Ilary, avrebbe preso da poco il patentino AM (che consente di guidare anche ai 14enni) e i suoi gli avrebbero regalato una minicar.

Ilary Blasi, Cristian alla guida: le polemiche

Ilary Blasi si è fatta scortare per le vie di Roma da un’autista d’eccezione: suo figlio Cristian, che a 14 anni ha conseguito il patentino AM e ha iniziato a spostarsi in minicar.

La showgirl è stata travolta da una vera e propria bufera in rete, visto che qualcuno avrebbe addirittura creduto che Cristian fosse alla guida di un’automobile vera e propria (cosa che ovviamente sarebbe stata vietata per legge).

Ilary Blasi

Oggi Ilary è legatissima ai suoi tre figli, e il maggiore è senza dubbio quello più simile al papà, Francesco Totti: anche lui ha deciso di seguire le orme paterne nel mondo del calcio e sarebbe stato inserito tra gli under 15 delle giovanili della Roma.

Cristian, cuore di mamma

Ilary Blasi si è sempre definita una madre “severa” con i suoi figli (rispetto al marito, Francesco Totti) e ha affermato che per lei sarebbe importante che studino e che conducano una vita equilibrata. A Verissimo la showgirl ha confessato che per Cristian avrebbe preferito uno sport diverso dal calcio, e per un motivo ben preciso:

“Avrei preferito facesse un altro sport, per il peso del cognome, ma se è contento sono felice anche io senza aspettative”, ha dichiarato al salotto di Silvia Toffanin.

