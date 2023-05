Per il compleanno della giovane Chanel, la mamma Ilary ha condiviso un vecchio scatto con il pancione.

Ilary Blasi in occasione dei 16 anni della figlia Chanel, ha ricordato i tempi passati pubblicando uno scatto di lei in dolce attesa. All’epoca aveva 26 anni ed era nel pieno della sua relazione con l’ormai ex marito Francesco Totti. La conduttrice Mediaset insieme alla figlia e ai rispettivi compagni, è volata al lago a Lugano per festeggiare il compleanno di Chanel e la festa della mamma.

La foto e i festeggiamenti per Chanel

Insieme al nuovo compagno Bastian Muller, Ilary ha scelto come località per festeggiare la neo 16enne Chanel e la festa della mamma lo splendido lago di Lugano. Insieme a loro c’era anche Cristian Babalus, il nuovo fidanzato della giovane Chanel. Gli scatti condivisi da Ilary hanno ricordato i bei tempi andati in cui la giovanissima ex valletta aveva 26 anni e aspettava la sua secondogenita. Una foto in pieno stile 2000, vita bassa, tuta coordinata arancione e il ricordo dell’allora solidissima e chiacchieratissima coppia Totti-Blasi.

“13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte… Ti amo tanto.” Questa è la dedica che Ilary ha voluto fare alla sua bambina ormai 16enne all’interno della storia Instagram che la ritraeva in dolce attesa.

Chanel è nata il 13 maggio 2007 e nell’ultimo periodo è stata nel mirino del gossip per la sua vita amorosa e per le numerose critiche che spesso le vengono mosse dagli utenti social. È la secondogenita della coppia Ilary-Francesco, prima di lei c’è infatti Cristian e dopo la piccola Isabel che da poco ha compiuto 7 anni. I due genitori sono ormai separati ed entrambi hanno ricominciato una nuova vita con i rispettivi nuovi compagni, Francesco con Noemi Bocchi e Ilary con Bastian Muller.

