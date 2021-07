Che sirena Ilary Blasi. La showgirl e conduttrice televisiva è apparsa in bikini e senza Francesco Totti sui social.

Ilary Blasi è ufficialmente in vacanza. La bella conduttrice televisiva si sta godendo questa calda estate, prima con la sua famiglia a Mosca ed ora ha deciso di fare sosta sulle magiche spiagge della Sardegna. Proprio da questa meravigliosa isola italiana la Blasi ha deciso di mostrarsi sui social in tutto il suo splendore e infiammando letteralmente il mondo del web, come? Condividendo dal suo profilo un video in cui appare sinuosa e al sole con indosso un bikini nero e senza il marito Francesco Totti al suo fianco.

Ilary Blasi: irresistibile sui social

Ilary Blasi ha lasciato i followers a bocca aperta. La moglie dell’ex capitano della Roma ha messo in mostra le sue curve mozzafiato in un video che ha condiviso direttamente dal suo account Instagram. Una clip girata in Sardegna e dove la showgirl ha confezionato un video irresistibile ai suoi fan. Ilary in versione sirena sexy ha messo in evidenza il suo fisico scolpito, il suo addome piatto, le sue gambe toniche e snelle facendo gioire il popolo soprattutto maschile della rete.

Una vita divisa fra impegni di lavoro e famiglia merita anche una giusta vacanza ed è proprio quello che sta facendo Ilary Blasi che dalle coste della Sardegna e più precisamente da Poltu Quatu, appare sempre più abbronzata e sempre più in splendida forma ma questa volta è apparsa anche sola. Eh già, perché nel video bollente delle sue curve, la Blasi sembra essere sola e forse Francesco Totti è già tornato invece agli impegni di lavoro.

Ilary Blasi e la famiglia in Russia

Ilary Blasi e Francesco Totti proprio di recente hanno condiviso in rete momenti della loro vacanza in Russia accompagnati anche dai loro tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Una vacanza documentata ai propri follower attraverso una serie di stories e foto dei luoghi visitati.