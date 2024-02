Il trio de Il Volo si sta sciogliendo? Dopo alcune indiscrezioni, ecco come starebbero davvero le cose tra i tre cantanti.

Rumors di rottura tra i tre ragazzi de Il Volo. Il gruppo musicale, secondo alcuni, starebbe andando verso lo scioglimento. Dopo una piccola discussione recente avuta in radio, le voci sulla separazione si sono ampliate a dismisura. Eppure, le cose non starebbero proprio così…

Il Volo si scioglie? Come stanno le cose

Il Volo

Le voci di una possibile rottura nel trio de Il Volo si sono susseguite in modo insistente dopo una recente discussione andata in scena in radio tra Gianluca e Piero. Questa tensione ha creato nei fan del trio grande agitazione ma, in realtà, le cose potrebbero non essere così “spaventose” come qualcuno ha voluto far credere.

Se Chi ha parlato della carriera che Barone vorrebbe fare da solista, va detto che questo non dovrebbe comportare la rottura definitiva del gruppo.

A confermarlo è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. “Una bella notizia! I ragazzi de Il Volo non si separano“, ha spiegato il giornalista ed esperto di gossip.

Ma ci sarebbero molto di più oltre alla smentita della rottura del trio. Infatti, sempre Alessi ha spiegato come i tre ragazzi dalla prossima settimana saranno ospiti di Fiorello a Viva Rai 2 proprio per ribadire la volontà di proseguire la loro avventura insieme: “Sono in tre e in tre continueranno a cantare insieme. Oltretutto sono tra i pochissimi artisti italiani che insieme a Bocelli e alla Pausini possono dire di essere delle star”, le parole di Alessi.

Insomma, il gruppo non si scioglie e le discussioni avute di recente sono solo dei normali confronti tra giovani ragazzi.

Di seguito anche un post Instagram del gruppo: