Il trucco anti-età che non tutte conoscono: come cancellare le rughe mimiche

Forse non tutte le donne conoscono un trucco antietà che permette di cancellare le rughe mimiche: di quale parliamo.

Le rughe mimiche, conosciute come rughe d’espressione, sono il risultato inevitabile della vitalità del nostro viso. Sorrisi, sguardi intensi, gesti quotidiani che riflettono emozioni e che, nel tempo, lasciano tracce visibili. Esiste però un trucco che forse non tutte le donne conoscono, il quale permette di rallentare il processo d’invecchiamento, restituendo al volto freschezza ed equilibrio. Scopriamo, dunque, qual è.

Le rughe mimiche: un fenomeno naturale, ma non ineluttabile

Le piccole pieghe della pelle iniziano a manifestarsi già nella giovane età adulta, tra i 20 e i 25 anni, legate all’attività ripetuta dei muscoli facciali. Le aree più colpite sono la fronte, il contorno occhi, la zona tra le sopracciglia e attorno alla bocca.

Rughe frontali e glabellari si accentuano in momenti di tensione e/o preoccupazione, mentre quelle perilabiali – le cosiddette “codice a barre” – sono spesso associate a comportamenti, quali il fumo. Ci sono, infine, le zampe di gallina, compagne fedeli dei sorrisi più sinceri.

Rughe sul viso

Le rughe insorgono per la mimica facciale, ma non solo. Con l’avanzare dell’età, la pelle, infatti, perde elasticità e tono per via della fisiologica riduzione di collagene, elastina e acido ialuronico.

A ciò si sommano l’esposizione ai raggi UV, lo stress ossidativo, le cattive abitudini alimentari, l’inquinamento e il fumo. Tutti questi fattori, dunque, provocano un volto che mostra solchi sempre più marcati.

Il trucco che aiuta a cancellare i segni del tempo

Al contrario di quanto si possa pensare, l’eliminazione delle rughe d’espressione non prevede, per forza, sottoporsi ad interventi invasivi.

Infatti, ad aiutare molto questo processo, sono uno uno stile di vita sano e una skincare routine specifica. Pertanto è molto importante idratare la pelle ogni giorno, sia assumendo acqua, sia utilizzando prodotti emollienti.

A ciò, si deve affiancare una dieta ricca di vitamine C ed E, zinco e antiossidanti in quanto stimola il metabolismo cutaneo, favorendo la produzione di sostanze fondamentali per la compattezza della pelle.

Importante, in tale ottica, anche la ginnastica facciale, mediante la quale si può attivare la microcircolazione, evitando cedimenti, con esercizi specifici e adatti al proprio tipo di pelle.

Dal punto di vista cosmetico, si può optare per prodotti a base di acido ialuronico, in quanto molti trattamenti formulati con molecole a diverso peso molecolare riescono a penetrare in profondità e a rimpolpare efficacemente le linee sottili e sulle zone più vulnerabili, quali possono essere la fronte, gli occhi e le labbra.