Il sorriso di Angelica è il 23° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola tratta dal romanzo di Camilleri.

Il sorriso di Angelica è il 23° episodio della serie TV Il Commissario Montalbano. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, il film vede il protagonista indagare su una serie di furti avvenuti nelle villette di alcune famiglie benestante. All’improvviso viene però ritrovato un cadavere, che si rivelerà collegato alla serie di rapine. Il Commissario Montalbano, inoltre dovrà fare i conti anche con una crisi nel suo rapporto con la storica fidanzata Livia e un’infatuazione per una delle vittime delle rapine: Angelica Cosulich. Vediamo ora quali sono le location di Il sorriso di Angelica.

Il sorriso di Angelica: le location del film de Il Commissario Montalbano

In Il sorriso di Angelica, così come in tutte le varie indagini del commissario Montalbano, a far da sfondo alla storia è l’immaginaria città di Vigata. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

Luca Zingaretti

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Il sorriso di Angelica: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Luca Zingaretti interpreta come al solito il commissario Montalbano. Nel cast ci sono poi anche Cesare Bocci nei panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella.

Nel cast di Il sorriso di Angelica ci sono poi anche Margareth Madè nei panni di Angelica Cosulich, Luciana Miele, Hamza Choukri e Gabriele Gallinari.