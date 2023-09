Il Principe Harry è stato avvistato sugli spalti degli Invictus Games a Dusseldorf in compagnia della sua ex assistente.

Mentre le voci su una presunta crisi sentimentale tra lui e Meghan Markle si fanno sempre più insistenti, il principe Harry è stato avvistato a Dusseldorf in compagnia della sua ex assistente reale, Beth Herlihy.

Sulla questione si sono subito concentrate le malelingue, che hanno ipotizzato una liaison segreta tra i due. Stando a quanto riporta Vanity Fair le cose non starebbero così e i due sarebbero rimasti in contatto per ragioni professionali anche dopo l’addio di lui ai titoli nobiliari.

Il Principe Harry e l’assistente: l’indiscrezione

Il Principe Harry è stato avvistato agli Invictus Games mentre chiacchierava amabilmente con la sua ex assistente Beth Herlihy, e subito sui social si è sparsa la voce di un possibile flirt tra i due. Da mesi si vocifera di una presunta crisi tra il duca e sua moglie Meghan Markle e, nelle ultime ore, sono circolate indiscrezioni in merito all’intenzione dei due di separare i loro progetti professionali.

Al momento le voci su un possibile divorzio restano senza conferma, ma nelle ultime apparizioni pubbliche Harry è apparso senza Meghan e sono in tanti a credere che presto i due metteranno la parola fine alla loro unione. La coppia è convolata a nozze nel 2018 e ha avuto i due figli Archie Harrison e Lilibet Diana (quest’ultima è nata negli Stati Uniti ed è di fatto la prima erede al trono ad avere la cittadinanza statunitense).