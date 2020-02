Il primo re: ecco le location del film sulla nascita di Roma

Con Il primo re, Matteo Rovere ha portato al cinema la storia di Romolo e Remo e della nascita di Roma: ecco le location del film.

Anno 753 A.C., Romolo e Remo sono due fratelli pastori che, in seguito a un’esondazione del Tevere perdono tutto e si ritrovano schiavi. Dopo essersi liberati inizia per loro una vita che non si sarebbero mai aspettati e che porterà Romolo a fondare la città di Roma e a diventare il primo re di quello che sarà uno degli imperi più grandi e importanti della storia. Tutto ciò lo ha raccontato Matteo Rovere nel suo Il primo re, film uscito nelle sale cinematografiche italiane il 31 gennaio 2019. Scopriamo ora insieme le location del film.

Il primo re: le location del film

Il primo ciak del proprio film Matteo Rovere lo ha battuto l’8 settembre del 2017, le riprese sono durate in totale tredici settimane, tre in più rispetto a quelle originariamente previste.

Il primo re è stato girato interamente nella regionale Lazio. Il Bosco di Foligno e città come Viterbo, Nettuno e Manziana sono le location che hanno ospitate per tutte le tredici settimane di lavori il regista, gli attori, le attrici e tutta la troupe della pellicola. Una volta terminate le riprese, i lavori di post-produzioni sono durati addirittura 14 mesi.

Il primo re: il cast del film

A interpretare i ruolo di Romolo e Remo in Il primo re sono, rispettivamente, Alessio Lapice e Alessandro Borghi. Il primo lo abbiamo potuto vedere al cinema anche in film come Il padre d’Italia e Nato a Casal di Principe, il secondo, ben più celebre, ha ottenuto un grande successo con film come Suburra, The Place e Sulla mia pelle (dove ha interpretato Stefano Cucchi).

Nel casto de Il primo re sono inoltre presenti Fabrizio Rongione, Vincenzo Crea, Massimiliano Rossi, Tania Garribba e Lorenzo Gleijeses.

