Il presidente – Una storia d’amore: trama, cast e trailer del film con Michael Douglas

Il presidente – Una storia d’amore è uno dei film più belli di Michael Douglas: ecco la trama, il cast e il trailer.

Se siete alla ricerca di una commedia romantica con cui trascorrere una piacevole serata, Il presidente – Una storia d’amore è la scelta giusta. Con protagonista il bravissimo Michael Douglas, parla di sentimenti ed emozioni. Scopriamo la trama, il trailer e il cast.

Il presidente – Una storia d’amore: trama e trailer del film

Uscito nel 1995 con la regia di Rob Reiner, il film Il presidente – Una storia d’amore ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e 5 ai Golden Globes. Una commedia senza troppi colpi di scena, ma con una trama che tiene comunque incollati allo schermo e fa sognare gli eterni romantici.

La pellicola ruota attorno a Abdrew Sheperd, presidente degli Stati Uniti che secondo gli ultimi sondaggi vanta una popolarità alle stelle, e Sydney Ellen Wade, un’operatrice che ha il compito di sensibilizzare l’amministrazione sul benessere ambientale. Durante una cena alla Casa Bianca, basta uno sguardo tra i due per far scattare una particolare alchimia.

Sheperd è vedovo, ha una figlia adolescente e sente di non poter avere una nuova storia d’amore per il bene del suo Paese. Eppure, resistere all’amore è impossibile. Così decide di mettere in pericolo la sua immagine di presidente per costruirsi un futuro accanto a Sydney.

Ecco il trailer del film Il presidente – Una storia d’amore:

Il cast del film Il presidente – Una storia d’amore

Il film Il presidente – Una storia d’amore ha incassato in tutto il mondo quasi 108 milioni di dollari, una cifra esorbitante per una commedia senza troppi colpi di scena. Senza ombra di dubbio, il merito è anche del cast: Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox e Richard Dreyfuss.