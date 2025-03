Il Gattopardo: ecco le location della serie TV

Ecco quali sono le location de Il Gattopardo, la serie TV Netflix tratta dal celebre omonimo romanzo di Tomasi da Lampedusa.

Il Gattopardo è il più celebre romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa ed è un grande classico della letteratura italiano. Ora dal romanzo è stata tratta una serie TV che è disponibile su Netflix a partire da mercoledì 5 marzo 2025 e ha tra i protagonisti Kim Rossi Stuart, Saul Nanni e Deva Cassel, rispettivamente nei panni di Don Fabrizio Corbera, Tancredi Falconieri e Angelica Sedara. Vediamo ora quali sono le location della serie TV Il Gattopardo.

Il Gattopardo: le location della serie TV

La storia raccontata ne Il Gattopardo, come è noto, è ambientata in Sicilia. Ovviamente anche le location principali della serie TV si trovano nell’isola ma non tutte: alcune scene sono infatti state girate a Rima, altre invece a Torino. Ma andiamo con ordine.

Sicilia

Una delle location principali de Il Gattopardo è Palazzo Comitini a Palermo. Si tratta di palazzo nobiliare costruito alla fine del 1700 che nella serie TV è diventato Villa Salina. Altra splendida location è Villa Valguarnera a Bagheria (comune della provincia di Palermo) che è facilmente riconoscibile per i suoi splendidi giardini.

A Calanchi di Canicola, tra Enna e Catania, è stata girata la scena del viaggio della famiglia Salina verso Donnafugata.Il paese di Donnafugata è stato invece ricreato a Siracusa, per la precisione quella che si vede è l’isola di Ortigia. Tra le location siciliane citiamo anche il comune di Ciminna.

Come detto, alcune scene sono state girate anche a Roma: il palazzo di Dunnafugata dove avviene la cena tra i Sedara e i Salina è stata girata alla Villa Taverna Parisi-Borghese. Infine, a Torino sono state girate delle scene a Palazzo Carignano, la sede della prima Camera dei deputati italiana.