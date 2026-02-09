Il diario degli errori di Michele Bravi, il significato: “Almeno tu rimani fuori”

Qual è il significato de Il diario degli errori di Michele Bravi? La canzone non parla solo di errori e fragilità, ma anche di speranza.

Era il 2017, quando Michele Bravi saliva sul palco dell’Ariston con la canzone Il diario degli errori. Un brano intenso, a tratti struggente, che però riesce a infondere speranza in quanti ascoltano. Scopriamo il significato e il testo.

Il diario degli errori di Michele Bravi: il significato

Il diario degli errori è la canzone con cui Michele Bravi si è presentato in gara al Festival di Sanremo 2017, arrivando al quarto posto nella classifica finale. Scritto da Federica Abbate, Giuseppe Anastasi e Cheope, il brano ha ottenuto un grande successo, vendendo più di 100.000 copie. Il significato non ruota solo attorno alle fragilità, ma anche agli errori che fanno parte della vita e senza i quali non si potrebbe crescere.

“Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio

E non ho mai detto resta se potevo dire addio

Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta

Ma non ne ho tenuto conto“.

Il protagonista de Il diario degli errori fa un bilancio della sua vita. Elenca i suoi difetti senza giri di parole, compreso quel bisogno di cercare il sempre “conflitto”, e non nasconde nemmeno gli incontri sbagliati, quelli che gli hanno strappato la pelle. Però, ha una speranza.

“Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutti i torti e le ragioni“.

Un nuovo incontro, una nuova persona riaccende la speranza, quella di fare la cosa giusta e non inserire anche lei nel diario degli errori. Il bello può ancora arrivare e vale la pena viverlo, senza rimorsi così da evitare rimpianti. Una canzone d’amore, ma anche una confessione senza filtri, un mettersi a nudo accettando ciò che arriverà.

Ecco il video de Il diario degli errori di Michele Bravi:

Il diario degli errori di Michele Bravi: il testo della canzone

Ho lasciato troppi segni

Sulla pelle già strappata

Non c’è niente che si insegni prima…

Continua per il testo integrale