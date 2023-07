Dopo un video su Instagram, Ignazio Moser è stato preso di mira per aver apparentemente buttato in mare un tappo e del vetro.

Si è lasciato andare ad un gesto che va tanto di moda, ovvero aprire la bottiglia di bollicine “sciabolando”. Parliamo di Ignazio Moser che, però, evidentemente, non aveva fatto i conti con l’effetto delle sue azioni e le critiche che presto gli sarebbero arrivate. In tanti, infatti, gli hanno fatto notare come compiendo quell’azione sulla barca abbia probabilmente mandato tappo e vetro della bottiglie in mare, di fatto, inquinandolo.

Ignazio Moser nel mirino degli ambientalisti

Ignazio Moser

Su Instagram, Moser si è mostrato in compagnia di amici su una imbarcazione e godendosi il tramonto ha deciso di aprire una bottiglia “sciabolando” ovvero stappandola con un coltello. Detto, fatto. Ignazio ci è riuscito ma ha inevitabilmente disperso il tappo e il vetro tra l’imbarcazione e il mare.

Proprio per questo tanti utenti gli hanno fatto notare di aver sbagliato: “E la tua spazzatura finisce in mare e tu te ne freghi?”, “Complimenti hai inquinato il mare col tappo e il vetro”, “Sughero e vetro in mare. Ma non ci pensi? Assurdo”. Queste alcune della critiche che sono state mosse al ragazzo.

Va detto che lo stesso Ignazio ha poi replicato dopo le tantissime accuse ricevute: “Tutti i membri onorari della lega ambiente che si stanno preoccupando per il tappo in mare”, ha scritto mettendo un estratto di un testo dove si specifica che “il vetro è un packaging 100% riciclabile e per un numero infinito di volte, è composto di elementi naturali, non rilascia sostanze chimiche dannose né all’interno, verso il suo contenuto, né all’esterno, verso il mare e l’ambiente”.

Una risposta che, però, non ha convinto del tutto…

