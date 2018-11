È finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: lui sta con un’altra?

Stando a quanto trapelato dall’ultima registrazione del trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero definitivamente lasciati.

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è tutto finito? Stando a indiscrezioni sì, e sarebbe stata proprio l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne a mettere la parola fine alla storia d’amore tra i due. Ida Platano avrebbe fatto di tutto pur di riprendersi l’ex fidanzato, compreso un viaggio in Puglia dopo il quale però, Riccardo Guarnieri aveva smesso di rispondere alle sue chiamate e ai suoi messaggi. I due si sarebbe rivisti solo grazie alla redazione del programma di Maria De Filippi, ma l’uomo avrebbe messo in chiaro di voler fare nuove conoscenze, e di non voler continuare la loro storia d’amore.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati

A nulla sarebbero serviti i tentativi di Ida Platano di cercare un chiarimento con l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri. La dama, che per lui era volata anche in Puglia nel tentativo di una riappacificazione, avrebbe avuto finalmente occasione di un chiarimento durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri, che fino a quel momento aveva smesso di risponderle ai messaggi e alle chiamate, ha acconsentito ad incontrarla nello studio del programma dove però l’avrebbe messa al corrente di voler fare nuove conoscenze. Che abbia incontrato un’altra donna? Stando a indiscrezioni Ida Platano avrebbe abbandonato lo studio, sconvolta.

Ida Platano: la fine della storia d’amore con Riccardo Guarnieri

Sul profilo Instagram della dama ancora nessuna traccia della sua rottura da Riccardo Guarnieri, né dei suoi sentimenti a proposito della vicenda. Ida Plateano era convolata a nozze una prima volta giovanissima, con il padre di suo figlio Samuele, ma poi la storia era irrimediabilmente naufragata. “Da parte mia c’è il totale impegno perché questa storia possa funzionare. Mi basta vedere, anche solo dei piccoli sforzi, da parte di Riccardo per avere la certezza che insieme possiamo farcela. Io, per noi, voglio il lieto fine”, aveva dichiarato Ida Platano a News U&D, che con Riccardo Guarnieri sognava una famiglia insieme.

