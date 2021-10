Mauro Icardi, fresco di rottura – pareva definitiva – con Wanda Nara per un presunto tradimento, ha pubblicato una foto che lo ritrae in intimità con la moglie a Milano. Sarà tornata già la pace tra loro?

Ormai rotocalchi e social hanno occhi e parole soltanto per loro: Wanda Nara e Mauro Icardi. La notizia della rottura tra il calciatore del Paris Saint-Germain e la procuratrice argentina ha fatto il giro del mondo e ha fatto crollare quella che sembrava una certezza.

La rottura è stata annunciata via social da Wanda, che ha annunciato a tutti che la famiglia era stata rovinata per colpa di un terzo incomodo, probabilmente l’attrice argentina Eugenia Suarez.

Lei ha cancellato tutte le foto con il marito dai profili social e aveva chiuso definitivamente i battenti, lasciando Parigi per volare a Milano con le figlie Francesca e Isabella. Lo dicono le foto da lei pubblicate nelle stories di un malinconico paesaggio uggioso incorniciato dal finestrino dell’aereo e delle ragazze sedute accanto a lei. L’ex interista, invece, ha saltato l’allenamento con i compagni di squadra. E forse ora capiamo il perché.

C’è, infatti, un colpo di scena: mentre lei pubblica le foto dei regali ricevuti per la festa della mamma dai figli e un meraviglioso ritratto di famiglia di lei e dei figli – quelli di Maxi Lopez e quelli di Icardi -, lui pubblica tre foto della moglie e una didascalia con tanto di cuore (e tag) per augurarle “Feliz dia Mamucha”. Non solo. Nelle storie, lo si vede tra le braccia della Wanda Nara, con due cuori e una geolocalizzazione con cui ci informa di essere a Milano. Secondo alcune indiscrezioni, pare che abbia avuto dal Paris il permesso di volare a Milano per raggiungere la famiglia e chiarire la questione.

Ancora nessuna traccia di un’inversione di rotta da parte di lei, ma tre indizi fanno una prova. Forse, la tempesta è già acqua passata.