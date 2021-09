Il duo artistico giunge sul palco in costume e gareggia con un brano inaspettato.

Arrivano alle audizioni di X-Factor questa sera i Mombao, duo artistico senza dubbio originale. I concorrenti si mostrano davanti ai giudici e al pubblico a casa con un travestimento che inizialmente lascia qualche perplessità. Indossano infatti solamente un pantalone, il resto del corpo è decorato con un particolare body painting. Alla domanda della giuria, che chiede una delucidazione sul loro aspetto, rispondono: “La nostra è una maschera, serve per comunicare agli altri chi siamo realmente“. Continuano poi a spiegare il senso dietro alla loro performance e anticipano: “Il nostro è un canto bielorusso“.

Non appena l’esibizione parte, ogni dubbio scompare sul volto dei giudici: assistiamo a un canto quasi ancestrale e notiamo subito la ricerca di una melodia differente e che proviene da una cultura lontana dalla nostra. Il brano è talmente coinvolgente che tutti lo accompagnano con il battito delle mani.

I giudizi sono molto positivi: “Siete una figata estrema” commenta per primo Hell Raton. Seguono Emma e Mika, che affermano stupiti: “Abbiamo avvertito la carnalità, un trasporto corporeo e fisico che ci hanno tirato via l’anima dal petto“. Conclude Manuel Agnelli: “Fenomenali”. Secondo voi quali altre sorprese hanno in serbo per noi i Mombao?