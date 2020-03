Donald Trump ha ipotizzato di inviare degli helicopter money per combattere la crisi economica causata dal Covid-19. Ma cosa sono?

Il coronavirus non ha portato con sé, purtroppo, soltanto morti e tanta paura: a pagare le conseguenze di questo immobilismo è ovviamente anche il mercato. Le persone hanno sempre meno soldi da spendere in quanto il mercato del lavoro è fermo: come poter fare in modo che tutte le persone abbiano più soldi e ritornino a spendere?

L’idea arriva direttamente da Donald Trump che, per gli Stati Uniti, ha proposto la soluzione helicopter money: che cos’è e di cosa si tratta? Non è una fake news: è tutto vero!

Helicopter money, cos’è? La definizione

Sembra un’idea bizzarra, ma l’helicopter money è semplicemente un veicolo che, dall’alto, fa cadere al suolo, in una zona più o meno limitata, moltissime banconote.

Questa soluzione era già stata pensata ormai tantissimi anni fa da Milton Friedman, il quale l’aveva identificata come una possibile opzione assolutamente percorribile per far ripartire l’economia a partire dal basso.

Il presupposto che sta dietro questo concetto è molto semplice: per far ripartire l’economia di un paese è necessario che tutte le persone, dalle più povere alle più abbienti, possano tornare a spendere denaro nelle attività locali.

Da questo punto si innescherebbe una catena di surplus che andrebbe a giovare tutto il sistema economico nazionale, per poi espandersi su più larga scala.

L’helicopter money, tuttavia, non piace proprio a tutti: i Repubblicani, infatti, si oppongono con tutta fermezza a questa ipotesi in quanto, secondo la loro opinione, non si tratterebbe di nient’altro che di una mossa di propaganda in vista delle prossime elezioni.

Questa, tuttavia, al momento rimane una soluzione importante per mettere nuovamente tra le mani delle persone del denaro da spendere – o investire – in tutto ciò che una persona desidera, dando così un vero e proprio re-start all’economia di un paese.

Insomma, questa crisi di Covid-19, che dalla Cina è arrivata ad Hong Kong per poi espandersi a macchia d’olio in tutto il mondo, non riesce proprio a mettere d’accordo nessuno. L’economia mondiale, intanto, è sostanzialmente ferma.

