Matrimonio a Parigi: in coppia con Massimo Boldi c’è Rocco Siffredi

Massimo Boldi è il protagonista di Matrimonio a Parigi, commedia nella quale recita anche Rocco Siffredi: ecco le location, la trama e il cast del film.

Tra i vari film con protagonista Massimo Boldi, prima che ricomponesse la storica coppia artistica con Christian De Sica, c’è anche Matrimonio a Parigi, commedia che vede tra gli attori protagonisti anche Rocco Siffredi. Il film è diretto da Claudio Risi ed è uscito nelle sale cinematografiche italiane nell’ottobre del 2011. Vediamo ora insieme tutto quello che c’è da sapere, il cast e le location della commedia.

Matrimonio a Parigi: le location e la trama del film

Come anche il titolo suggerisce, gran parte di Matrimonio a Parigi è stato girato nella capitale della Francia. Ma questa non è l’unica location utilizzata dal regista Claudio Risi per le riprese: la prima parte della pellicola è ambientata in Lombardia e proprio tra Milano e altre località della regione sono state girate diverse scene.

Il protagonista principale di Matrimonio a Parigi è Lorenzo, un imprenditore milanese che insieme alla moglie Elvira escogita in continuazione piani per evadere il fisco. L’altro grande protagonista è Gennaro, un incorruttibile ufficiale della Guardia di Finanza. Le strade dei due si incroceranno a Parigi, dove si ritroveranno per la festa del diploma all’Institut de Art et desig dei loro figli.

Massimo Boldi

Matrimonio a Parigi: il cast del film

Come detto in precedenza, a guidare il cast di Matrimonio a Parigi è Massimo Boldi, che interpreta il ruolo di Lorenzo. La moglie Elvira è invece impersonata da Paola Minaccioni. A vestire i panni dell’incorruttibile finanziere Gennaro è invece Biagio Izzo, il suo personaggio è sposata con la vulcanica Costanza, interpretata da Anna Maria Barbera.

Il già citato Rocco Siffredi interpreta uno stilita francese, François Leroy, nel cast del film sono inoltre presenti Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana De Nardis, Diana Del Bufalo, Raffaella Fico e Emanuele Bosi.

La quarantena fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.