Tra Heidi Klum e Tom Kaulitz la complicità è alle stelle, e sui social la coppia non perde occasione per mostrarsi insieme ai fan o per condividere i propri siparietti bollenti. In uno degli ultimi la famosa top model è completamente senza veli sotto la doccia col marito, con il quale è intenta a ballare e a cantare una canzone: “Sapete dirci quale video abbiamo guardato?”, ha chiesto la modella ammiccando ai fan, che hanno prontamente risposto “Frozen”.

Heidi Klum senza veli sotto la doccia: il video

A 47 anni Heidi Klum è senza freni: lei e suo marito Tom Kaulitz – di 16 anni più giovane di lei – si sono mostrati allegri e sorridenti mentre cantavano sotto la doccia. I due hanno chiesto ai propri fan che canzone stessero cantando, e molti hanno indovinato che si trattasse di “Into the Unknown”, brano che fa da colonna sonora a Frozen 2.

La modella e il cantante sono convolati a nozze a febbraio 2019 dopo un anno d’amore, e a quanto pare la loro storia procede a gonfie vele: nel video i due si divertono e si scambiano baci con grande trasporto, segno che la differenza d’età non sarebbe affatto un problema per il loro amore.

Il rapporto con i figli

La modella è madre di 4 figli: la prima, Leni, nata dal suo amore naufragato con Flavio Briatore, e a seguire gli altri tre figli (Henry, Johan e Lou) nati dal suo amore – anch’esso finito – per il cantante Seal. La modella ha sempre rivendicato il proprio amore e la propria presenza con i figli. In un’intervista a Vanity Fair a tal proposito ha dichiarato: “Io per i bambini ci sono sempre stata. Noi donne sappiamo fare più cose contemporaneamente, gli uomini una alla volta e dicono: Sono confuso: devo farla con la mano sinistra o destra?”