Alessia Marcuzzi ha postato sui social uno scatto bollente dove non indossa reggiseno e t-shirt: la foto ha infiammato i social.

Alessia Marcuzzi sfoggia una forma invidiabile e un fisico mozzafiato e sui social – a pochi giorni dalle sue prime 48 candeline – ha postato uno scatto bollente in cui è ritratta senza maglietta e senza reggiseno. La foto ha rapidamente fatto il giro dei social ottenendo i consensi dei fan, rimasti a bocca aperta per il corpo sensuale della famosa conduttrice.

Alessia Marcuzzi: lo scatto senza veli

A pochi giorni dal suo 48esimo compleanno – avvenuto l’11 novembre – Alessia Marcuzzi è tornata a sedurre i fan con degli scatti sensuali e il décolleté in bella mostra. In una delle due foto da lei postate sui social la conduttrice, in tutta la sua bellezza, copre il suo seno solo grazie a un cappello.

In tanti tra i fan, colleghi e amici hanno lodato la sua bellezza mozzafiato e il suo fisico da urlo. “Prendiamo appunti”, ha scritto Marica Pellegrinelli tra i commenti allo scatto, “Perfetta” ha aggiunto Fernanda Lessa, mentre Adriana Volpe ha concluso: “Top model”.

Il compleanno in casa con i suoi grandi amori

A causa dell’emergenza Coronavirus la conduttrice non ha potuto festeggiare in grande stile, ma ha deciso di trascorrere la giornata con i suoi grandi amori: il figlio Tommaso Inzaghi, la figlia Mia e il marito, Paolo Calabresi Marconi. La famiglia si è concessa una cena con tanto di bouquet di fiori e a lume di candela. “Mamma fortunata”, ha scritto la conduttrice postando uno scatto in cui era ritratta con sua figlia, la piccola Mia Facchinetti, in tutto e per tutto identica a lei.