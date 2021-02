Immaginate un luogo paradisiaco, con vista mozzafiato sull’Oceano e ogni genere di comodità: è la mega proprietà di Harry e Meghan a Santa Barbara.

Avete mai visto dove vivono Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, dopo l’addio allo sfarzo d’Inghilterra? Niente da invidiare a Frogmore Cottage, la vecchia dimora britannica della coppia più chiacchierata dei Windsor: ecco la villa da fiaba in cui hanno scelto di stare, immersa in uno scrigno di natura e comfort nella California che conta…

La casa di Harry e Meghan a Santa Barbara è una villa mozzafiato

Dopo l’addio allo sfarzo di Frogmore Cottage, la residenza londinese del principe Harry e della consorte Meghan Markle, la coppia è partita alla volta degli Stati Uniti e avrebbe deciso di comprare casa in una delle location più esclusive della California.

Si tratta di una proprietà di superficie complessiva di circa 5mila metri quadri (di cui 14mila occupati dalla villa) nel cuore di Montecito, contea di Santa Barbara, in cui i duchi del Sussex hanno deciso di vivere un’esistenza indipendente dagli agi e dai rigidi protocolli di Sua Maestà la regina Elisabetta II. Ma non troppo lontana dal lusso a cui la loro storia li ha abituati.

Un labirinto di comodità per i Sussex

Secondo quanto emerso sulla mega villa dei Sussex, la residenza californiana della coppia sarebbe un vero e proprio “labirinto” di camere da letto (se ne conterebbero ben 9!), bagni (16!) e ogni comfort immaginabile. Dalla piscina al campo da tennis, passando per un parco in cui trascorrere meravigliose giornate nella natura, nulla sarebbe lasciato al caso.

Stando al servizio di TMZ, la proprietà comprenderebbe anche una palestra, una sauna, una sala da tè, una biblioteca, una sala giochi, una sala cinema e una cantina. Spazio anche a un ampio garage che ospita fino a 5 automobili, oltre a un cottage destinato al relax dei bambini.

Il costo della casa di Harry e Meghan in California

L’enorme villa sarebbe costata qualcosa come 14 milioni di dollari, frutto, secondo la stampa d’oltreoceano, dello sforzo congiunto del portafogli del principe Carlo d’Inghilterra e di quello della coppia di sposi.

Pare che anche la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, vi trascorra più di qualche giorno con tanto di stanze private pensate apposta per le sue esigenze.

L’accesso ai curiosi è praticamente impossibile: i duchi hanno scelto una casa immersa in una delle aree più esclusive in cui la parola d’ordine è “sicurezza”. Il viale che porta alla residenza è sorvegliato h24, e i vicini sarebbero tutt’altro che invadenti (se pensiamo che si tratta di star super attente alla propria privacy come Oprah Winfrey, Tom Cruise e… Orlando Bloom!).

Il giardino di Harry e Meghan: un angolo di paradiso lontano da Londra

Nella loro casa di Santa Barbara c’è un giardino di straordinaria bellezza, come emerge dallo scorcio di panorama alle spalle della coppia nella foto in bianco e nero con cui hanno annunciato di aspettare un altro figlio dopo Archie!

Il video della proprietà dei duchi del Sussex a Montecito

ET Canada ha pubblicato su YouTube un video che mostra la proprietà pazzesca dei duchi del Sussex a Montecito, in una successione di sequenze mozzafiato che restituiscono l’immagine della loro nuova vita dorata nel cuore degli States!