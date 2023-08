Guendalina Canessa è stata travolta dalle critiche social per via di alcune foto da lei realizzate durante la sua ultima vacanza in Africa.

Guendalina Canessa si è recata in Africa e nelle ultime ore ha condiviso sui social alcune foto in cui è ritratta in compagnia di alcuni bambini africani. Sui social in tanti l’hanno presa di mira accusandola di aver “utilizzato” i bambini al solo fine di ottenere visibilità. “Perchè non li porti a casa tua”, ha scritto qualcuno, a cui Guendalina Canessa ha replicato affermando:

“Sono 13 anni che vengo qui e con la mia famiglia facciamo il possibile per loro!!! Da sempre e per sempre!! Io sono una mamma sola!!! Sai come funziona la burocrazia??? Perché sei una persona così brutta e orribile???”.

GUENDALINA CANESSA

Guendalina Canessa e i bambini africani: è bufera

Guendalina Canessa è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche via social dopo che si è mostrata in compagnia di alcuni bambini africani. L’ex volto del GF Vip sta trascorrendo le vacanze in Africa con sua figlia e in tanti, sui social, l’hanno accusata di aver utilizzato i bambini per ottenere maggiore visibilità e consensi su Instagram. Guendalina al momento ha preferito replicare alle critiche sulla vicenda e in tanti si chiedono se tornerà a parlarne in futuro.