Ilary Blasi avrebbe affidato sua figlia Chanel Totti alla sua stessa agenzia per talenti legati al mondo dello spettacolo.

Mentre Cristian Totti sta seguendo le orme di suo padre Francesco nel mondo del calcio, il futuro di Chanel Totti sembra essere legato al mondo dello spettacolo o, almeno, questo è quello che lascerebbe intendere l’ultima scelta presa da sua madre Ilary in merito alla sua carriera. Stando infatti a quanto riporta Dagospia, Chanel sarebbe ora seguita dall’agenzia Notoria di Graziella Lopedota, la stessa che segue la carriera della conduttrice.

Ilary Blasi

Chanel Totti seguita dalla stessa agenzia di sua madre

Chanel Totti intraprenderà la carriera del mondo dello spettacolo? Al momento è troppo presto per dirlo ma la figlia di Totti e Ilary Blasi, ancora minorenne, ha già un grosso seguito sui social. Nelle ultime ore lei stessa avrebbe aggiunto alla sua biografia sui social la frase:

“Per info e collaborazioni [email protected]”, e sono quindi in tanti a chiedersi se in futuro seguirà le orme di sua madre nel mondo dello spettacolo. Per adesso sulla questione non è dato sapere di più e Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo su quelli che sarebbero i sogni e i progetti lavorativi di sua figlia.