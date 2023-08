Maurizio Battista e la sua compagna Alessandra Moretti hanno annunciato di essere pronti a convolare a nozze.

Dopo crisi, frecciatine e recriminazioni reciproche, Maurizio Battista e la sua compagna, Alessandra Moretti, hanno inaspettatamente annunciato di essere pronti a convolare a nozze. I due hanno avuto insieme una figlia e a seguire hanno vissuto un lungo e intenso periodo di crisi.

“Ad ottobre 2023 io e Maurizio ci sposeremo dopo dieci anni di vita insieme, dieci anni di forti emozioni, cambiamenti, cadute dolorose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e caposaldo della tua esistenza. Quella che chiami quando ti sei cacciato nei guai,quando hai bisogno di una pacca sulla spalla …quella mano che ti sostiene nonostante tutto…SEMPRE”, ha scritto Alessandra Moretti in un post via social, e ancora: “Eternamente grata e nonostante tutto non c’è altro uomo al mondo che sposerei”.

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sposano

Nel 2021 avevano annunciato la loro intenzione di separarsi tra recriminazioni e frecciatine reciproche ma, a quanto pare, sarebbero riusciti ad appianare le loro divergenze. In tanti sono curiosi di conoscere i dettagli relativi all’unione tra i due e di vederli finalmente convolare a nozze.