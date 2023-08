Il particolare consiglio social di Guendalina Canessa a Sonia Bruganelli sta facendo molto parlare ed è diventato virale.

Sarà stato un commento “leggero” senza alcuna cattiveria o secondi fini. Eppure le parole social di Guendalina Canessa a Sonia Bruganelli sono diventate presto virali, sul web e non solo. L’ex volto del GF ha commentato un post Instagram dell’ormai ex moglie di Paolo Bonolis facendo riferimento alla necessità di prendersi cura di sé anche con dei trattamenti estetici con dei macchinari. Dichiarazioni che hanno generato non poca polemica…

Guendalina Canessa, il consiglio a Sonia Bruganelli

La querelle social nasce, come detto, da un post Instagram della Bruganelli che stava sottolineando, in modo positivo, come l’aver preso il solo ed essersi abbronzata aveva dato al suo volto un effetto di ringiovanimento: “A volte il sole fa il lavoro del chirurgo, a parte il collo”, ha scritto con grande ironia l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Nei vari commenti al suo contenuto, come detto, ecco le parole della Canessa: “Ci sono dei macchinari medici amore che senza chirurgia… tolgono 10 anni!”, ha scritto. “Una volta al mese vieni a Milano, t’indirizzo io. Sei troppo bella, devi solo tenerti in ordine“.

Chiaramente è stato un messaggio davvero strano da parte dell’ex gieffina che ha fatto un complimento alla bella Sonia ma, allo stesso tempo, sembra quasi averle suggerito di darsi una sistemata perché, forse, ne avrebbe bisogno.

Non è dato sapere davvero il senso delle parole in questione, certo è che leggendo i vari commenti da parte dei seguaci delle due donne, si è accesa una bella discussione. Vedremo se le dirette interessate vorranno aggiungere qualcosa in più. Per il momento non ci sono state repliche particolari se non quelle dei fan.

Di seguito il post Instagram della Bruganelli con il commento dell’ex gieffina: