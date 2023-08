Brutto episodio per Baby K colpita da un fan al concerto e costretta ad andare in ospedale. Il racconto e le precisazioni.

La troppa voglia di scattarsi una foto con la propria beniamina ad un concerto ha generato uno spiacevole episodio. Sfortunata protagonista la nota cantante Baby K che dopo un evento a Teramo è stata costretta a dirigersi in ospedale per un forte trauma al seno. Il racconto arriva dai social dove la donna ha voluto spiegare nel dettaglio l’accaduto.

Baby K colpita da un fan finisce in ospedale: cosa è successo

Baby K

Tutto parte da un concerto di Baby K a Teramo dove l’artista si è esibita in una live di 30 minuti. Successivamente si è fermata per fare delle foto con i fan ma da lì, ecco il fattaccio. “Sto facendo delle stories perché mi voglio togliere dei sassi dalle scarpe. Non è da me creare scalpore sui social perché non sono quel tipo di persona però ci tengo a raccontare delle cose che non esistono. Sono veramente nera. Circa tre settimane fa sono stata accusata di non aver fatto selfie con una bambina scesa dal palco di Battiti, quando invece io faccio serenamente selfie con tutti e ci sono le foto. Questa è stata una fake news”, ha esordito la cantante.

“L’altro ieri sono andata a Teramo, e lì la polizia ha deciso di fare il contrario del suo mestiere: ha aperto le transenne e si è creata una tale calca e avevo bambini addosso. In questa occasione sono stata caricata da una donna in maniera così forte che ho subito un trauma al seno. Non riuscivo neanche a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e sono nera. Devo cancellare i prossimi show, molti sono all’estero e ho aspettato otto anni per farli”.

Il racconto della donna è proseguito spiegando che la responsabilità della sicurezza non è sua e che se a farsi male fosse stato un fan e non lei ci sarebbe stata una rivolta ai suoi danni.

A seguito del racconto Baby K ha dovuto fare i conti anche con molti articoli che riportavano la news in maniera, a detta sua, inesatta. Così ecco alcune precisazioni: “Scrivono che mi stavo allontanando dai fai ma io ero lì proprio a scattare le foto. Dicono ‘una donna con un bambino’ ma era una donna di una certa età e di robusta costituzione che non volendo aspettare che io finissi con i bambini ha spinto fortemente colpendomi (sicuramente involontariamente). Tutto questo è avvenuto perché la polizia ha aperto le transenne. Se non lo avesse fatto sarei riuscita a fare uil mio senza grandi rischi”.

