Manca del tempo all’arrivo del suo piccolo, ma Guenda Goria non vede l’ora e racconta le ultime dopo l’ecografia fatta con tutta la famiglia.

Sono giornate di grande gioia per Guenda Goria, in dolce attesa del suo piccolo. Nelle ultime ore la ragazza ha voluto condividere con i fan alcuni aggiornamenti sul figlio in arrivo. Non solo l’ecografia fatta con tutta la famiglia al seguito ma anche dei particolari sul nascituro, davvero tanto divertenti.

Guenda Goria, il messaggio sul bimbo

Guenda Goria

La bellissima Guenda, presto mamma di un bimbo con il compagno Mirko, non vede l’ora di vedere dal vivo il piccolo e sui social ha condiviso diversi pensieri relativi alla gravidanza e sul nascituro stesso.

“Notizie sul nostro bimbo: lo amo da morire, non sta fermo un attimo, saluta con la manina”, ha scritto in una storia Instagram la futura mamma.

E ancora, con grande umorismo: “E’ già in posizione da parto con la testa in giù, è superdotato. Ovviamente sono ironica… ma non si hanno dubbi che sia un maschietto. Siamo alla fine del quinto mese e il tempo corre. Sono piena di forze e di entusiasmo. Mangio troppo. Sono felice”.

L’ecografia in famiglia

Parole confermate anche successivamente quando è stato il momento di una nuova ecografia. La Goria ha fatto vedere tutto ai suoi seguaci. “Sono di 5 mesi ma ne dimostro 8”, ha detto. “Questo è un momento molto importante perché stiamo andando a conoscere il piccolino con tutta la famiglia siciliana”.

Il riferimento è ai genitori di Mirko, la sorella del 32enne, Alessia, zia del bebè, e ad altri zii presenti per l’ecografia.

Insomma, per la ragazza e tutta l’intera famiglia le emozioni sono già grandissime. Siamo sicuri che con l’arrivo del piccolo, la gioia sarà ancora più elevata.

