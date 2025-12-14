Offerta di lavoro incredibile: ti pagano oltre 2mila euro per guardare film di Natale

A Natale tutto è possibile, anche guadagnare più di 2mila ero guardando solo ed esclusivamente film a tema: l’offerta di lavoro è da sogno.

Se adorate i film di Natale, quelli leggeri e spensierati che hanno sempre il lieto fine, sappiate che potreste guadagnare più di 2mila euro. Come? Semplicemente mettendosi comodi sul divano e guardando pellicole a tema per 25 giorni.

Guadagnare guardando film di Natale: offerta di lavoro da sogno

A Natale, cascasse il mondo, alcune cose non possono mai mancare: dalle canzoni, che ascoltiamo in loop per un motivo ben preciso, ai film. Tante le pellicole a tema, rigorosamente con il lieto fine, che sono state sfornate negli anni: da Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo a Una poltrona per due, passando per Miracolo nella 34esima strada, A Christmas Carol e Jack Frost. E se vi dicessimo che è possibile guadagnare un bel po’ di soldini guardando titoli di questo tipo?

No, non è uno scherzo, ma una magnifica offerta di lavoro di Cable Tv. L’azienda ha fatto sapere che sta cercando il suo prossimo Chief of Cheer, colui che ha il compito di guardare solo film di Natale per ben 25 giorni. Non bisogna fare nient’altro che sedersi comodamente sul divano, scegliere la pellicola da vedere e godersi lo spettacolo. Il tutto dietro compenso, e che compenso: 2,5 mila dollari, poco più di 2 mila euro.

Come candidarsi all’offerta di Cable Tv

Guadagnare guardando film di Natale è possibile, ma non in Italia. L’offerta di lavoro, purtroppo, è riservata soltanto ai maggiorenni che risiedono negli Stati Uniti. La Cable Tv ha fatto sapere che, oltre all’assunzione e al compenso di 2,5mila dollari, metterà a disposizione del Chief of Cheer gli abbonamenti alle piattaforme streaming e una morbida coperta. E’ prevista pure una donazione di 2,5 mila dollari a un ente benefico.