Continua in un certo senso il triangolo tra Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La prima si è sfogata sui social.

L’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello ha senza dubbio spostato certi equilibri, almeno nelle dinamiche di Mirko Brunetti e Greta Rossetti. I tre sono al centro di una querelle amorosa iniziata da Temptation Island e che, evidentemente, sta proseguendo anche adesso nel reality di Signorini. Sui social, la Rossetti si è sfogata dando quello che potrebbe essere l’ultimo pensiero sui due ragazzi.

Greta Rossetti, lo sfogo su Mirko e Perla

“Basta. Mi avete rotto. Chi siete voi per dirmi come, cosa e quando lo devo fare?”. Sono queste le prime parole scritte dalla Rossetti su Instagram in una lunga storia e riferite, probabilmente, ai suoi fan e a quelli di Mirko che le stavano chiedendo novità sul loro rapporto e, allo stesso tempo, magari, consigliando di lasciar perdere il ragazzo.

“Io la mia decisione l’ho già presa e come e quando e soprattutto se vorrò dirla lo deciderò solo io. Mirko è liberissimo di stare con chi vuole e quando vuole, basta che sia felice. Nessuno gli ha mai messo il bastone tra le ruote, anzi. Deve seguire il suo cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo, mai lo farò perché l’amore è libertà e se lo riscoprirà con un’altra persona sarò contenta per lui”.

Nell’ultimo passaggio della storia: “Ma non rompetemi più le pa**e che siete pesanti. Chiedo solo sincerità e rispetto, per il resto viva l’amore con chiunque esso sia”.

