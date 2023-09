L’elegantissima villa di Greta Garbo a Beverly Hills è in vendita: svelato il prezzo e tutti i dettagli della proprietà.

Lo spirito della Divina Greta Garbo vive ancora tra le mura di alcune delle case in cui la straordinaria attrice svedese. Meravigliosa e dotata di un talento fuori dal comune, Greta si ritirò a soli 36 anni, abbandonando all’apice del successo la sua carriera e i riflettori per trascorrere il resto della sua esistenza lontano da Hollywood, nel cuore di New York, in compagnia di pochi amici, dei veri e propri eletti.

Ma prima di questo abbandonare il mondo del cinema, la Divina visse per un periodo di tempo non indifferente a Beverly Hills, Los Angeles, la città per eccellenza delle star del grande schermo, all’interno di una villa splendida che oggi è tornata in vendita. Scopriamo insieme i dettagli e il prezzo di questa proprietà unica nel suo genere.

In vendita la villa di Greta Garbo a Beverly Hills

Ovviamente la dimora in cui ha vissuto l’attrice svedese in quel di Los Angeles non è certo un monolocale o un appartamento di poco valore. Si tratta di una proprietà straordinaria, lussuosa ed elegantissima, situata nelle Crest Street, la zona più elitaria di Beverly Hills. Una casa splendida, curata in ogni dettaglio, dotata di sei camere da letto e sei bagni, con vedute panoramiche su tutta la Città degli Angeli.

rodeo drive beverly hills

Si tratta di una dimora senza tempo, dotata di un fascino rimasto immutato nel corso dei decenni. Tra le sue pareti troviamo legni pregiati, pietra lavorata in maniera artigianale, vetrate straordinarie che permettono alle stanze quasi di fondersi con la natura, rendendo la villa perfettamente immersa nella natura del parco in cui è situata.

Ad aggiungere ancora prestigio all’intera proprietà è poi una piscina a sfioro, con un paio di terrazze erbose, un salotto all’aperto molto intimo, isolato, elegante e sobrio. Tutto ciò che di bello si può desiderare, in questa dimora sembra esserci. E non solo grazie al buongusto che ha reso Greta un’icona glamour per eccellenza, ma anche per la ristrutturazione di Nicole Sassaman, designer famosa in tutto il modo.

Quanto costa la casa di Greta Garbo a Beverly Hills. il prezzo

Sofisticata e minimalista fuori, dotata di ogni comfort dentro, con tanto di cucina su misura, cantina, spazi interni immensi ed eleganti distribuiti su tre piani per circa 4700 metri quadrati calpestabili, la dimora di Beverly Hills non ha nulla da invidiare a quella di New York, messa in vendita di recente.

A renderla ancora più preziosa si aggiungono ad esempio anche una suite principale davvero regale, con tanto di cabina armadio, vasca da bagno in stile spa e camino originale, rimasto intatto dall’epoca della Divina. Insomma, più che una casa è un vero sogno a occhi aperti. Ma quanto costa l’intera proprietà, messa di recente in vendita dalla Berkshire Hathaway HomeServices California Proprierties? Il prezzo stimato è di circa 10 milioni di dollari. Le foto di questa straordinaria villa sono disponibili sul sito ufficiale dell’agenzia immobiliare specializzata in dimore lussuose.