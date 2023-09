Allarme in Giappone: il Paese vanta la popolazione più anziana al mondo ma ha anche lo stesso primato per il basso tasso di natalità.

Il Giappone ha la popolazione più anziana al mondo, ma anche l’Italia non è da meno visto che ha il 24,5% di over 65. Subito dopo troviamo la Finlandia, con il 23,6%. A differenza degli altri Paesi, però, i cittadini giapponesi vantano anche un altro primato: il calo della natalità.

Il Giappone vanta la popolazione più anziana al mondo: una persona su dieci è ultraottantenne, mentre il 29,1% dei suoi 125 milioni di abitanti ha 65 anni o più. Un dato allarmante, che è destinato a crescere. Si stima, infatti, che nel 2040 gli over 65 saliranno al 34,8%. Questo quanto evidenziato dall’Istituto nazionale per la ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale, che ha lanciato una specie di sos ai giapponesi: c’è bisogno di far crescere il tasso della natalità.

Non c’è solo il primato della popolazione più anziana del mondo, ma anche quello del numero delle nascite. In Giappone non si fanno più figli e i dati parlano chiaro: nel 2022 sono nati meno di 800 mila bambini. Pensate che negli anni Settanta erano più di due milioni. Un calo allarmante, che non lascia grandi speranze per il futuro. Non a caso, lo scorso gennaio, il primo ministro Fumio Kishida ha ammesso che se la nazione continua così rischia di non riuscire più a funzionare come società.

Giappone: perché ci sono tanti anziani e pochi bambini?

Il Giappone è popolato soprattutto da anziani e sta soffrendo per il calo della natalità per due motivi precisi: il costo della vita altissimo e gli orari di lavoro molto lunghi. Non a caso, gli over 65 continuano a rappresentare il 13% della forza lavoro del paese. La nazione necessità di un’inversione di marcia, ma per il momento a nulla sono valsi gli appelli della politica per far tornare a procreare gli abitanti.