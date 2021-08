Gli incendi in Grecia continuano a divampare, complici anche le alte temperature, avanzando sempre più velocemente verso Atene

Da martedì, i roghi in Grecia stanno mettendo in ginocchio la popolazione e sono oltre 500 i vigili del fuoco impegnati nell’emergenza che non accenna a smettere. Nelle prime ore del mattino è andata in fiamme una foresta a circa 20 chilometri da Atene. Per ora nessuno ferito.

I roghi in Grecia continuano ma al momento non ci sono feriti

Sempre più vicine ad Atene, le fiamme divampano in una foresta vicino a Tatoi, a 20 chilometri a nord della città. I vigili del fuoco e le forze di terra sono intervenute prontamente sul posto e hanno domato i roghi. Attualmente grazie al lavoro svolto, non ci sono feriti nonostante i danni alla foresta siano ingenti. Sembra che queste calamità stiano avvenendo anche a causa delle altissime temperature in Grecia, che stanno agevolando la comparsa di incendi in vaste aree.