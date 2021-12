Miriana Trevisan è stata informata dagli autori del GF Vip 6 della morte dello zio, una persona a cui la gieffina teneva molto e a cui era particolarmente legata.

Ennesimo lutto per Miriana Trevisan che viene informata dal GF della morte dello zio. La gieffina viene messa in contatto con i suoi parenti che le svelano la terribile notizia. Grande dolore per l’ex showgirl che viene consolata con l’affetto di tutti i suoi compagni di viaggio.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Miriana Trevisan: lo zio è l’ennesimo lutto per la showgirl

Miriana Trevisan torna affranta e triste dai compagni dopo aver appreso della morte dello zio. La gieffina afferma: “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio“. Una serie di sfortunati e terribili eventi vicini tra loro si è abbattuta sulla showgirl che nella Casa però, ha tenuto sempre il sorriso.

Su suo zio svela ai suoi inquilini: “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo“. Il legame che Miriana aveva con lo zio si era rinforzato ancora di più dopo la morte del suo papà lo scorso anno, una ferita ancora aperta. La gieffina è riuscita comunque a ritrovare il sorriso grazie all’affetto dei suoi compagni, anche se per lei saranno giorni molto difficili.

Riproduzione riservata © 2021 - DG