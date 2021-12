Molti vip nostrani sono andati alle Maldive per trascorrere le feste di Capodanno, da Eros Ramazzotti a Federica Nargi.

Per le feste di Capodanno molti vip hanno scelto le Maldive come destinazione, come capita spesso ogni anno. Infatti, i social sono cosparsi di foto e video provenienti dalle belle isole, pubblicati da chi per questa fine anno ha deciso di evadere dall’Italia.

Spiagge bianche, mare cristallino e tanto sole: ecco quello che ci si aspetta alle Maldive soprattutto in inverno, quando qui in Italia è freddo e umido. Una destinazione amata da molti, quella dell’arcipelago nell’Oceano Indiano, scelta anche quest’anno da tantissimi vip.

Tra questi, Eros Ramazzotti e la figlia Aurora, che stanno trascorrendo piacevoli giornate insieme ad altri amici e al fidanzato della ragazza Goffredo. Già a prendere il sole sulla spiaggia ci sono anche Federica Nargi e Alessandro Matri con le figlie e gli amici e anche Michela Persico con Daniele Rugani e il loro bimbo Tommaso, che sono lì da Natale.

