Dopo le forti accuse di Nina Moric, finalmente Belen Rodriguez rompe il silenzio e risponde dopo il caos scoppiato qualche giorno fa. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez è stata al centro di una polemica nata dalle accuse mosse da Nina Moric nei suoi riguardi, in cui la incolpava di aver abusato di suo figlio Carlos, 19 anni. Il tutto è stato smentito sia dal ragazzo che da Fabrizio Corona, padre del giovane e amico di Belen.

Ora, dopo qualche giorno, anche Belen si lascia andare a un breve commento, con una palese frecciatina nei confronti della modella croata. La conduttrice argentina, infatti, stamattina ha pubblicato una fotografia di Sophia Loren, corredata dalla seguente didascalia: “L’unico autografo che avrei mai chiesto. Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!”

Sotto il post si sono scatenati commenti e like, come al solito quando la showgirl pubblica qualcosa, e uno in particolare le ha ricordato di quando Nina Moric diceva che l’argentina le aveva chiesto un autografo, da fan. Ecco come ha risposto Belen: “Diciamo che manco questo è accaduto!”

Parole sottili e però incisive, che tutti hanno pensato fossero riferite alle gravi accuse mosse da Nina Moric, alle quali Belen Rodriguez ancora non aveva risposto pubblicamente.

