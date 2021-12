Il cantante Al Bano è risultato positivo al Covid-19, quindi non sarà al Teatro Petruzzelli il 31 dicembre a Bari.

Anche Al Bano, come tanti altri suoi colleghi vip, è risultato positivo al Covid-19, come lui stesso annuncia a tutti i suoi fan tramite i social network. Il cantante avrebbe dovuto presenziare al concerto di Capodanno del 31 dicembre a Bari, al Teatro Petruzzelli con Federica Panicucci.

In un video pubblicato poche ore fa Al Bano ha annunciato di stare bene ma che non potrà partecipare al concerto: “Ebbene si, il virus mi ha colpito. Non posso fare quello che era in programma”

Al Bano commenta anche l’atteggiamento dei No Vax, che in questo momento non comprende proprio: “Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune. Per ora comanda lui, ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo festa per tre giorni e tre notti”

