Alessandro Rossi le aveva chiesto di sposarlo con una dichiarazione romantica al GF Vip 6, i due adesso hanno scelto la data e stanno cominciando a pensare ai preparativi.

In occasione di un’intervista su Casa Chi, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi parlano del loro matrimonio e svelano alcuni dettaglio. L’ex gieffina ha abbandonato la casa per problemi di salute ma ora sta divinamente tra le braccia del suo amato.

Francesca Cipriani svela dei dettagli sul suo matrimonio

“Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”. Queste le parole di Francesca Cipriani, riportate da Fan Page. La showgirl poi rivela dei dettagli su come immagina il grande giorno: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%“.

Durante l’intervista, Alessandro Rossi interviene per raccontare quanto è stato faticoso il corteggiamento con cui ha conquistato l’ex “pupa”: “Il corteggiamento è stato un parto gemellare. Ho sudato venti camicie, però ne è valsa la pena perché ho trovato la mia anima gemella. Sono molto, molto contento. Per me, lei è speciale”.

