Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Franco Migliacci, il celebre paroliere e autore di successi come Nel blu dipinto di blu.

All’età di 92 anni si è spento questa mattina Franco Migliacci, il celebre autore e paroliere che, tra i suoi tanti successi, aveva scritto i brani Nel blu dipinto di blu, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e Tintarella di luna. Migliacci è scomparso in una nota clinica romana in cui era stato ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute e, al momento, non è dato sapere dove si terranno i suoi funerali.

Franco Migliacci è morto: il lutto

Franco Migliacci, il celebre autore, produttore, paroliere e talent scout che aveva scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana, è scomparso all’età di 92 anni. Migliacci era nato a Mantova nel 1930 e, dopo aver studiato a Firenze, si era stabilito in pianta stabile a Roma, dove è avvenuta la sua scomparsa. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con artisti del calibro di Gianni Morandi e di Mina e in queste ore in tanti, attraverso i social, lo stanno omaggiando e ricordando con alcuni dei suoi più celebri successi.

Era sposato con Gloria Wall, con la quale ha avuto tre figli: Francesco Junior, Ernesto e Laura. Al momento la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni e non è dato sapere con esattezza quando si terranno i funerali o se saranno in forma privata.