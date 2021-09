Deianira Marzano fa partire il gossip: secondo il suo parere, a breve uno dei concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip potrebbe fare coming out.

Un’indiscrezione che ha immediatamente infiammato i social, con il popolo di internet incredibilmente curioso di indovinare di chi potrebbe trattarsi e che si è lanciato in improbabili speculazioni e ipotesi sugli attuali concorrenti del GF Vip. La voce si è originata da Deianira Marzano, secondo cui ci potrebbe essere una grossa rivelazione nei prossimi giorni. Si tratta, dopotutto, della prima edizione del Grande Fratello Vip dove non è presente nemmeno un singolo rappresentante della comunità LGBTQ+.

Deianira Marzano commenta così l’indiscrezione: ““Un uccellino mi ha detto che nella casa ci sarà un concorrente che probabilmente farà outing: sarà vero?” Le parole dell’esperta di gossip lasciano pochi dubbi, ma occorre notare che la Marzano ha sbagliato termine.

Infatti, vi ricordiamo che “outing” è un termine inglese utilizzato nelle spiacevoli occasioni in una persona viene “esposta”, o “scoperta”. Significa essenzialmente rivelare i gusti sessuali della persona in questione senza avere il suo consenso: un qualcosa di decisamente sgradevole, che rappresenterebbe una grande mancanza di rispetto (oltre a essere una violazione della privacy) della persona interessata.

Il termine corretto, invece, è “coming out“, traducibile a grandi linee come “uscire fuori”, e, in questi casi, inteso come “dichiararsi”. C’è una gran bella differenza: in questo caso, infatti, la persona in questione ha deciso di propria spontanea volontà di dichiarare la sua sessualità, e si sente perfettamente a proprio agio nel rendere pubblica questa informazione.