Elisabetta Gregoraci e la contessa De Blanck sono le più pagate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Svelati i cachet dei concorrenti.

L’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, ha scaldato i motori e con la doppia programmazione ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto del popolo dei social. Come ogni anno, inoltre, in molti si chiedono quale sia il cachet dei diversi concorrenti che popolano la casa più spiata d’Italia. Svelati i guadagni di alcuni dei partecipanti di questa edizione.

Quanto guadagnano i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip?

Secondo 361 magazine il cachet di Elisabetta Gregoraci si aggirerebbe tra i 10 mila e i 20 mila euro a settimana. Ma la Gregoraci, secondo i più informati, non sarebbe la più pagata all’interno della casa. Sembra, infatti, che la De Blanck avrebbe chiesto per partecipare ben 100 mila euro, cifra che però non è stata concessa, si parla però che la contessa possa aver chiuso la trattativa per la metà. Anche se su questo non abbiamo fonti certe.

I guadagni di Matilde Brandi si aggirano intorno ai 10 mila euro a settimana, inferiori ma non di molto i guadagni degli altri vip. Maria Teresa Ruta, Fausto Leali e Flavia Vento avrebbero percepito 8 mila euro a settimana. Sembra, però, che la Vento uscita dopo solo 24 ore non abbia percepito alcun cachet, ma non sappiamo se abbia dovuto pagare delle penali.

PATRIZIA DE BLACK

Da Tommaso Zorzi ad Adua Del Vesco: ecco quanto guadagnano

Guadagni decisamente più bassi per i concorrenti che sono meno popolari per il pubblico del piccolo schermo. Sembra che i cachet di Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Dayane Mello si aggirano intorno ai 5 mila euro a settimana.

Leggermente inferiori, invece, i cachet di Tommaso Zorzi, Francesca Pepe, Guenda Goria, Andrea Zelletta, Enock Balotelli e Francesco Oppini. Questi, infatti, guadagnerebbero intorno ai 3 mila euro a settimana.

Fonte foto: https://www.facebook.com/grandefratello/