Una lite nella notte scuote la casa del Grande Fratello. Durissimo scontro tra Alfonso e Stefano, gli inquilini preoccupati.

Al Grande Fratello, la tensione è alle stelle dopo uno scontro notturno tra Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. I due protagonisti non si sono risparmiati accuse e provocazioni.

La regia del reality ha preferito censurare una parte della discussione, probabilmente per l’intensità dei toni e delle parole scambiate tra i due. Al centro della lite non poteva che esserci lei, Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso e presunto flirt di Stefano dopo l’avventura a Temptation Island.

Grande Fratello, lo scontro: le accuse di Alfonso contro Stefano

Al centro della lite c’è la questione di una foto condivisa sui social da Stefano Tediosi, ex tentatore e attuale concorrente del Grande Fratello.

Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, ha accusato Stefano di non aver pensato alle conseguenze di quel gesto. Secondo Alfonso, la pubblicazione avrebbe creato disagio non solo alla diretta interessata, ma anche alla sua famiglia.

Qui il video dello scontro.

“E non ti sei nemmeno reso conto che hai fatto na strunzat?”

“No”

“E allor si scem over ste”



ALFONSO 💀#grandefratello pic.twitter.com/ThcYy3BeRn — sisonokevin (@si_sonokevin) November 14, 2024

Alfonso, furioso, ha chiesto a Stefano: “Ti rendi conto della str***ata che hai fatto? Come si sono potuti sentire il padre e il fratello di Federica?“.

Nello scontro, i due inquilini hanno alzato i toni e non sono mancate parole forti che, ad un tratto, sono state censurate dalla regia.

La reazione di Stefano: “Non battere le mani sul tavolo”

In risposta alle accuse di Alfonso, Stefano non è rimasto in silenzio. Dopo essersi difeso, ha esortato Alfonso a moderare il linguaggio e il comportamento, dicendo: “Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce. Io poi non ti capisco!“.

La tensione è cresciuta ulteriormente quando Alfonso ha risposto in dialetto, portando Stefano a ribadire di voler dialogare solo in italiano per comprendersi meglio.

Il confronto, però, è stato ben lontano dal calmarsi, con Alfonso che ha continuato ad attaccare il rivale.

A un certo punto, la regia del Grande Fratello ha deciso di cambiare inquadratura, distogliendo l’attenzione dalla lite e mostrando altri concorrenti che assistevano alla scena in silenzio.

Non sono mancate le reazioni sui social: i fan si sono divisi tra chi sosteneva la posizione di Alfonso, per la sua difesa della dignità di Federica, e chi invece trovava Stefano più autentico e rispettoso. Ma la vicenda non finisce qui.