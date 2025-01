Dopo l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello, sponsor abbandona il reality: scopri cosa sta succedendo.

Uno scossone nel mondo del Grande Fratello: Santero, uno degli sponsor storici del programma, ha deciso di interrompere la collaborazione. La notizia ha scatenato dibattiti sui social, alimentando voci che collegavano la decisione all’eliminazione di Helena Prestes, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Ma è davvero così? Vediamo cosa sta succedendo.

Grande Fratello: le voci sul ritiro di Santero

Negli ultimi giorni, gli spettatori più attenti hanno notato l’assenza dei prodotti Santero all’interno della casa del Grande Fratello. Questo cambiamento non è passato inosservato e ha portato ad un’ondata di speculazioni sul web.

Molti utenti hanno ipotizzato che la decisione del brand fosse una presa di posizione contro l’eliminazione di Helena Prestes, protagonista di un’accesa polemica prima della sua uscita.

Tuttavia, Santero ha smentito queste voci con un comunicato ufficiale. Il brand ha chiarito: “La nostra scelta di interrompere la sponsorizzazione è frutto di una valutazione interna e non ha nulla a che fare con le dinamiche del programma o con l’eliminazione di alcun concorrente” si legge nella nota.

Qui sotto il post in cui Santero ha commentato la vicenda del ritiro dal Grande Fratello.

L’azienda ha sottolineato come la decisione sia stata presa per riallinearsi ai propri valori e priorità di comunicazione, e ha aggiunto: “Ringraziamo per le segnalazioni ricevute, che ci hanno portato a prendere questa scelta“.

Il Grande Fratello perde un altro sponsor

Dietro questa mossa sembra esserci una strategia di riposizionamento. Santero, infatti, sembra che stia puntando a rafforzare la propria identità concentrandosi su campagne più in linea con i valori aziendali.

Il ritiro di uno sponsor come Santero potrebbe rappresentare una perdita significativa per il reality, sia in termini economici che di visibilità.

Resta da vedere se questa decisione spingerà altri brand a seguire la stessa strada o se la produzione adotterà nuove strategie per attrarre sponsor più allineati alle esigenze del programma.